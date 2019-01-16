Son Dakika Haberleri: Torbacı" Tabir Edilen Uyuşturucu Satıcılarına Yönelik Operasyon

Torbacı" Tabir Edilen Uyuşturucu Satıcılarına Yönelik Operasyon

1 saat önce

Adana merkezli 2 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 18 şüpheli yakalandı.

Torbacı
Adana merkezli 2 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 18 şüpheli yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Adana ve Mersin'deki 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 18 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından emniyete götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:25 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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