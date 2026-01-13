Torbacıdan imalathaneye uzanan takip! Dev operasyonda dudak uçuklatan yakalama - Son Dakika
Torbacıdan imalathaneye uzanan takip! Dev operasyonda dudak uçuklatan yakalama

13.01.2026 08:50
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap ham maddesi ile 6 hap basım makinesinin ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, jandarmanın sokak satıcılarından üretim yapılan noktaya uzanan takibi sonucu ele geçirilen ham madde ile 5.5 milyon adet uyuşturucu hap üretilebileceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap ham maddesi ele geçirildiğini, 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, ele geçirilen ham maddenin 5,5 milyon adet uyuşturucu hap üretiminde kullanılabileceğini belirtti.

1 TON 625 KİLOGRAM HAM MEDEYE EL KONDU

Bakan Yerlikaya, İzmir'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu hap üretiminde kullanılan yüklü miktarda ham maddeye el konulduğunu duyurdu. Yerlikaya'nın verdiği bilgiye göre operasyonda 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap ham maddesi ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

KOORDİNELİ ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

Operasyonun, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda düzenlendiği kaydedildi.

İMALATHANE DEŞİFRE EDİLDİ

Yerlikaya, şüphelilerin imalathane kurarak uyuşturucu imal ve ticareti yaptıklarının ve uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüklerinin tespit edildiğini aktardı. Jandarmanın sokak satıcılarından üretim yapılan noktaya uzanan takibi sonucunda yapılan aramalarda bir uyuşturucu imalathanesinin deşifre edildiğini bildirdi.

MAKİNELER VE HAM MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında 6 adet uyuşturucu hap basım makinesi ile 1 ton 625 kilogram hammadde ele geçirildi. Yerlikaya, ele geçirilen bu ham maddeyle 5,5 milyon adet uyuşturucu hap üretilebileceğini ifade etti.

"TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN"

Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Yerlikaya, "Uyuşturucu hapların insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik" dedi. Yerlikaya ayrıca, "Torbacısından imalatçısına kadar bizim uyuşturucu ile mücadelemiz, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak" ifadelerini kullandı ve operasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

