Torbalı'da İhracat 65 İli Geride Bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Torbalı'da İhracat 65 İli Geride Bıraktı

16.01.2026 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025'te Torbalı'da 2,02 milyar dolar ihracat yapıldı, tütün sektörü lider konumda.

İzmir'in önemli sanayi ilçelerinden Torbalı'da 2025 yılında yapılan ihracat 65 ili geçti.

Torbalı Ticaret Odasından (TTO) yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ilçede 2 milyar 22 milyon dolar dış satım gerçekleştirildi.

İlçede geçen yıl en fazla dövizi 454 milyon 35 bin dolarla tütün sektörü sağladı. Bunu 216 milyon 106 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 165 milyon 487 bin dolarla mobilya, kağıt ve orman ürünleri, 145 milyon 124 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamulleri takip etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, ihracat açısından zorlu geçen 2025 yılındaki dış satımla 65 ili geride bıraktıklarını belirtti.

Küresel talepte yaşanan daralma, finansmana erişimdeki güçlükler ve artan maliyet baskılarının birçok sektörü etkilediğini ifade eden Olgun, şunları kaydetti:

"Birçok sektörde ciddi daralmaların yaşandığı, pazar koşullarının zorlaştığı bu dönemde Torbalı'nın 2 milyar doların üzerindeki ihracat hacmini koruması son derece kıymetli. İlçemiz, özellikle tütün gibi döviz bazlı güçlü sektörleri, sanayi altyapısı ve tarıma dayalı üretim çeşitliliği sayesinde zorlu süreci görece sınırlı bir kayıpla atlatmayı başardı. Önümüzdeki süreçte ihracatçılarımızın rekabet gücünü artıracak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Torbalı'da İhracat 65 İli Geride Bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
Avustralya’nın Victoria eyaletini sel vurdu Avustralya'nın Victoria eyaletini sel vurdu
Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde ’’Enerji İçin Yapay Zeka’’ adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde ''Enerji İçin Yapay Zeka'' adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı
Aralarında Rabia Karaca da var 15 ismin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu Aralarında Rabia Karaca da var! 15 ismin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu
Her kış geliyor Denizin dibinden çıktı, tüm sahili kapladı Her kış geliyor! Denizin dibinden çıktı, tüm sahili kapladı
Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı Katil arkadaşı çıktı Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı! Katil arkadaşı çıktı

16:35
Fenerbahçe’den tarihi karar Bu şartı kabul etmeyen futbolcuyla masaya oturulmayacak
Fenerbahçe'den tarihi karar! Bu şartı kabul etmeyen futbolcuyla masaya oturulmayacak
16:28
Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi üzücü haberi verdi
Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi üzücü haberi verdi
15:50
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan’ın HTS kayıtları ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı
15:26
4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme Amca tutuklandı
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı
15:04
Gençlik nereye gidiyor İstanbul’un göbeğinde utandıran görüntü
Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü
14:19
Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı ortaya çıktı Adını değiştirip Kanada’ya firar etmiş
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 16:41:04. #7.11#
SON DAKİKA: Torbalı'da İhracat 65 İli Geride Bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.