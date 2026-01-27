Torbalı'da Kaza: Dilek Us Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Torbalı'da Kaza: Dilek Us Hayatını Kaybetti

Torbalı\'da Kaza: Dilek Us Hayatını Kaybetti
27.01.2026 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Torbalı ilçesinde otomobilin çarptığı Dilek Us (52) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak öldü.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Dilek US (52), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Torbalı ilçesi Ekoten Caddesi'nde meydana geldi. N.K.'nin kullandığı 35 GB 3208 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Dilek US'a çarptı. Kazada Us, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Us, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Dilek Us, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü N.K.'nin gözaltına alındığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Torbalı, Güncel, İzmir, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Torbalı'da Kaza: Dilek Us Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şişli’de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü
Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı
Sergej Jakirovic’in oğlu, dünya devine imza attı Sergej Jakirovic'in oğlu, dünya devine imza attı
Oranlar alarm veriyor “Türkiye için felaket“ diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita Oranlar alarm veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher’den büyük müjde 13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher'den büyük müjde
Okan Buruk’un orta saha transferindeki isteği net: İlle de o diyor Okan Buruk'un orta saha transferindeki isteği net: İlle de o diyor
İşte Durdona Khakımova’nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar İşte Durdona Khakımova'nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar
Bir saniye bile düşünmedi Osimhen’den alkış alan hareket Bir saniye bile düşünmedi! Osimhen'den alkış alan hareket
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi İfadesinde dikkat çeken sözler Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler
Gazze’de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı Gazze'de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı

13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
13:07
Türk futbolunda neler oluyor 2 hakem istifa etti
Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakem istifa etti
12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
12:08
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
11:56
Galatasaraylılar müjde Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi
Galatasaraylılar müjde! Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi
11:52
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş davası başladı Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
11:07
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
10:52
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım
09:56
Yeni kar yağışı geliyor Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 13:33:40. #7.11#
SON DAKİKA: Torbalı'da Kaza: Dilek Us Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.