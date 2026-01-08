Torbalı'da Yangın: 1 Ölü

İzmir'in Torbalı ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Bozköy Mahallesi'nde Murat Öncel'e (51) ait müstakil evde gece saatlerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangının söndürülmesinin ardından yapılan kontrolde Öncel'in cansız bedeni bulundu.
Öncel'in cesedi, incelemenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yangının elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıktığı üzerinde duruluyor.
