Toroslar Belediyesi, 2. Kar Festivaline hazırlanıyor - Son Dakika

Geçen yıl büyük ilgi ve coşkuyla gerçekleşen Toroslar Kar Festivali'nin ikincisi 31 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.

Toroslar'ın 1453 rakımlı Arslanköy Yaylası'nda Kar Festivali düzenleyerek, Mersin'in yanı sıra Çukurova bölgesinde bir ilki gerçekleştiren Toroslar Belediyesi, festivalin ikincisine hazırlanıyor. Tüm Türkiye'ye kış turizminin ve sporlarının Toroslar'da da yapılacağının en güzel mesajının verildiği festival, 31 Ocak 2021 tarihinde yine Arslanköy yaylasında gerçekleşecek. İlk yılında Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası, kızaklı kayak, buz heykel sergisi, kayaklı koşu, kardan adam yarışması, snowboard, yamaç paraşütü, animasyon gösterileri ve rap müziğin sevilen ismi EYPİO konseriyle dolu dolu geçen ve yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı festival, ikinci yılında da büyük coşkuya sahne olacak. "Toroslar'da kış da güzel" diyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar'ın kış turizmi konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, Kar Festivali'ni geleneksel hale getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Festivalin, çocuk, genç, yaşlı herkes tarafından büyük ilgi gördüğünü belirten Yılmaz, "Toroslar'ın zirvesinde Kar Festivali düzenleyerek, Mersin'in yanı sıra Çukurova bölgesinde bir ilki gerçekleştirdik. Arslanköy Yaylamızda hemşehrilerimizle buluşturduğumuz ve il dışından da birçok misafiri ağırladığımız festival ile Mersin'de kış turizmi ve sporları konusunda bir çığır açtık. Şimdi de bu festivali geleneksel hale getirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Festivalimizi inşallah 31 Ocak 2021 tarihinde yine hemşehrilerimizle buluşturacağız" diye konuştu. - MERSİN