Toroslar Belediyesi, 2021 yılının ilk meclis toplantısını yaptı - Son Dakika

Toroslar Belediyesi, 2021 yılının ilk meclis toplantısını yaptı

06.01.2021 15:50
Toroslar Belediyesi, 2021 yılının ilk meclis toplantısını yaptı, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 2021 yılının ilk meclis toplantısını Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında gerçekleştirdi.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 2021 yılının ilk meclis toplantısını Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında gerçekleştirdi.

Yılmaz, gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce yaptığı konuşmada, meclis üyelerinin yeni yılını kutladı. 2020 yılında doğal afetler ve pandemi dolayısıyla zorlu bir süreçten geçildiğini kaydeden Yılmaz, "Pandemi dolayısıyla birbirimizden uzak kaldığımız bir yıl oldu. İnşallah bu süreci en kısa zamanda atlatarak yeniden bir arada olacağız. Aramıza giren mesafeler tek yürek olmamıza engel değildi. Bu süreçte her zaman hemşehrilerimizle gönül bağımızı güçlü tuttuk ve tutmaya da devam edeceğiz" dedi.

"2021 hepimiz için daha güzel bir yıl olacak"

Mersin'in sembolü haline gelen 3 Ocak Zafer Yürüyüşünü bu yıl pandemi nedeniyle düzenleyemediklerini hatırlatan Yılmaz, Kuvayi Milliye ruhunu her zaman canlı tutacaklarını kaydederek, "3 Ocak Mersin'in kurtuluş gününde her yıl Toroslar'dan Cumhuriyet Meydanına kol kola girerek Zafer Yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl da yağmur ve çamur olmasına rağmen kalpaklarımızı giydik ve büyük bir coşkuyla yürüdük. Bu yıl ne yazık pandemi nedeniyle bunu yapamadık ama yine aynı coşkuyu yaşadık. İnşallah sağlıklı günlerde yine bir araya geleceğiz" diye konuştu.

Denetim komisyonu üyeleri belli oldu

Başkan Yılmaz'ın konuşmasının ardından denetim komisyonu üyeliği seçimi yapıldı. Yapılan oylamada belediye meclis üyeleri İsmail Gül, Ömer Bilgin, Eren Türker, Gülten Çavuş ve Cesim Aslan denetim komisyonu üyeleri seçildi. Başkan Yılmaz, meclis üyelerine yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyerek, meclisin 2021 yılında da Toroslar'a en güzel hizmetleri sunmaya devam edeceğini söyledi.

Daha sonra gündemin diğer maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toroslar Belediye Meclisinin Şubat ayı meclis toplantısı ise 2 Şubat Salı günü saat 14.00'de Yunus Emre Kültür Merkezinde yapılacak. - MERSİN

Toroslar Belediyesi, 2021 yılının ilk meclis toplantısını yaptı
Toroslar Belediyesi, 2021 yılının ilk meclis toplantısını yaptı

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Mersin, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Toroslar Belediyesi, 2021 yılının ilk meclis toplantısını yaptı - Son Dakika


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