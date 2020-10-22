Toroslar'da 'Cumhuriyet doğa yürüyüşü' yapılacak - Son Dakika

Toroslar Belediyesince Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, 25 Ekim Pazar günü Arslanköy'den Yüksekoluk Mahallesi'ne kadar 'Cumhuriyet doğa yürüyüşü' düzenleneceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği cumhuriyetin ilan edilişinin 97'nci yılı, Toroslar'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tenis, bocce ve futbol turnuvaları düzenleyen Toroslar Belediyesi, 'Milli mücadeleden bugüne' sloganıyla yapacağı 'Cumhuriyet doğa yürüyüşü'ne tüm Mersinlileri bekliyor.

"Doğaseverler, 10 kilometrelik parkurda cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşayacak"

Doğa yürüyüşü, 25 Ekim Pazar günü saat 10.00'da Mersin'de Kuvayi Milliyenin başladığı yer olan ve Kurtuluş Savaşı'nda destan yazan Arslanköy Yaylası'ndaki Durnaz çeşmesinden başlayacak. 10 kilometrelik parkurda gerçekleşecek doğa yürüyüşü, Yüksekoluk Mahallesi'nde bulunan Yarıkpınar mevkiisinde son bulacak.

Doğaseverlerin yanı sıra dernek ve sivil toplum kuruluşlarının da yer alacağı yürüyüş, pandemi kuralları dikkate alınarak gerçekleşecek.

"3 noktada ücretsiz servis imkanı"

Toroslar Belediyesi, yürüyüş için saat 08.00'de Toroslar Belediyesi hizmet binası önü, Toroslar Kaymakamlığı önü ve eski Devlet Hastanesi karşısından ücretsiz servis imkanı da sağlayacak.

Cumhuriyet Bayramı coşkusunu hemşehrileriyle birlikte yaşamak istediklerini belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Bu heyecanımıza ortak olmak isteyen herkesi yürüyüşümüze bekliyoruz" dedi. Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Cumhuriyet, fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seviyeli muhafızlar ister" sözünden ve spora verdiği önemden yola çıkarak doğa yürüyüşü düzenlediklerini kaydeden Yılmaz, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz" diye konuştu. - MERSİN