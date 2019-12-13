Toroslar'da kaldırımlar yenileniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toroslar'da kaldırımlar yenileniyor - Son Dakika

Toroslar'da kaldırımlar yenileniyor

6 saat önce

Toroslar Belediyesi, ilçede bulunan kaldırım ve yaya yollarında bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Toroslar'da kaldırımlar yenileniyor, System.String[]

Toroslar Belediyesi, ilçede bulunan kaldırım ve yaya yollarında bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.


İlçe genelinde yolların iyileştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çukurova, Akbelen, Osmaniye ve Aladağ mahallelerinde kaldırım düzenleme çalışması yaptı. İlçenin kaliteli ve konforlu yollara kavuşması amaçladıklarını söyleyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Çözüm odaklı iş planımız belli bir program dahilinde ilerliyor" dedi.


"Ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla başlattığımız kaldırım düzenleme çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek" diyen Yılmaz, "Belediye olarak tüm mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz üst yapı, çevre güzelleştirme ve temizlik hizmetleri çerçevesinde, yayalarımızın güvenliği için de kaldırım çalışmaları yapıyoruz. Toroslarımızda geniş yelpazede sürdürdüğümüz asfalt serimi, kilit parke taşı döşeme ve yol bakımı gibi üst yapı çalışmaları ile yollarımız istenilen seviyeye ulaşacak" diye konuştu. - MERSİN

Çukurova, Toroslar, Osmaniye, Akbelen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ceren Özdemir'in katil zanlısının ilk duruşmasının tarihi ve saati belli oldu
KKTC Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi olması yönünde karar aldı Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı 64 yaşındaki şahıstan, 4 yaşındaki çocuğa darp ve cinsel istismar!

Son Dakika Haberleri
22:44 AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas oldu - Son Dakika
22:42 İstanbul Valiliği Yeni Yıl Yortusunu kutladı - Son Dakika
22:41 Yörüklerden muhtarlara 'mini kitaplık' hediyesi - Son Dakika
22:40 Dışişleri Bakanlığından AB Konseyi'ne tepki - Son Dakika
22:36 Dışişleri Bakanlığından AB Konseyi'ne tepki - Son Dakika
21:08 Ceren Özdemir'in katil zanlısının ilk duruşmasının tarihi ve saati belli oldu - Son Dakika
21:03 KKTC Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi olması yönünde karar aldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 22:47:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Toroslar'da kaldırımlar yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]