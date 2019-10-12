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Son Dakika Güncel Toroslar'da park ve yeşil alanlara bakım

Toroslar'da park ve yeşil alanlara bakım

1 saat önce

Toroslar Belediyesi, ilçedeki park ve yeşil alanlarda temizlik ve bakım çalışmalarını hızlandırdı.

Toroslar'da park ve yeşil alanlara bakım, System.String[]

Toroslar Belediyesi, ilçedeki park ve yeşil alanlarda temizlik ve bakım çalışmalarını hızlandırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz mevsiminin ardından park ve yeşil alanlarda ağaç budama, çim biçme, temizlik, bakım ve peyzaj çalışmaları yapıyor.


Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde kapsamlı bir bakım çalışması yürüttüklerini söyledi. Yılmaz, "Vatandaşlarımızın aileleriyle hoşça vakit geçirebilecekleri, çocuklarımızın güvenli ortamlarda gönüllerince oyun oynayabilecekleri parklarımızın bakım ve temizliğine önem veriyoruz. Ekiplerimiz, parklarımızda tahrip olmuş kamelya, bank ve oyun gruplarının tamiratını da düzenli olarak yapıyor. Yeşil alanlarımızın peyzaj çalışmalarını da yaparak güzel görünmelerini sağlıyoruz. Ayrıca, kentimize yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırmak adına fizibilite çalışmaları da yapıyoruz" dedi. - MERSİN

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:53 Kaynak: İHA
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