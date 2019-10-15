Son Dakika Haberleri: Toroslar, kent mobilyalarını kendi üretim atölyelerinde üretiyor
Son Dakika Güncel Toroslar, kent mobilyalarını kendi üretim atölyelerinde üretiyor

Toroslar, kent mobilyalarını kendi üretim atölyelerinde üretiyor

2 saat önce

Toroslar Belediyesi, kent mobilyalarını kendi üretim atölyelerinde imal ederek hem tasarruf ediyor hem estetik sağlıyor.

Toroslar, kent mobilyalarını kendi üretim atölyelerinde üretiyor, System.String[]

Toroslar Belediyesi, kent mobilyalarını kendi üretim atölyelerinde imal ederek hem tasarruf ediyor hem estetik sağlıyor.


Toroslar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, atölyelerde bank, kamelya ve piknik masaları gibi mobilyalar üretilerek, ihtiyaç duyulan yerlere yerleştiriliyor ve vatandaşların kullanımına sunuluyor. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, üreten belediyeciliğe en güzel örneklerden biri olan Toroslar Belediyesi'nin bu çalışmasıyla vatandaşların beğenisini kazandıklarını ve aynı zamanda sosyal alanların zenginleşmesini sağladıklarını belirtti. Yılmaz, "Üretimin kendi bünyemizde yapılmasını çok önemsiyoruz. Toroslar'ın daha modern ve yaşanabilir bir ilçe olması hedefiyle çalışmalar yürütüyoruz. Üretim atölyelerimizde kent mobilyalarını üreterek belediyemizin iş gücü kalitesini ortaya koyuyor, aynı zamanda yerleştirdiğimiz ürünler ile ilçemizi daha güzel, estetik bir görüntüye kavuşturuyoruz. Satın almak yerine üretim yaparak da tasarruf etmiş oluyoruz" dedi. - MERSİN

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:05 Kaynak: İHA
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