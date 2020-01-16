Toroslarda Siyah Benekli Vaşak görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toroslarda Siyah Benekli Vaşak görüntülendi - Son Dakika

Toroslarda Siyah Benekli Vaşak görüntülendi

6 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde nesli tehlike altında olan Siyah Benekli Vaşak görüntülendi.

Toroslarda Siyah Benekli Vaşak görüntülendi, System.String[]

Konya'nın Seydişehir ilçesinde nesli tehlike altında olan Siyah Benekli Vaşak görüntülendi.


Doğa fotoğrafları çekmek için Susuz Mahallesi'ne giden amatör doğa fotoğrafçısı Mesut Bükücü tilki diye çektiği fotoğrafı dikkatlice inceleyince bunun bir vaşak olduğunu gördü.

Konuya ilişkin AA muhabirine konuşan Mesut Bücürü, "Zaman zaman fotoğraf çekmek için doğaya çıkıyorum şimdiye kadar yaban keçisi, yaban domuzu, tilki gibi farklı türde hayvanların fotoğrafını çekmeyi başardım. Seydişehir Susuz Mahallesi bölgesinde bir hayvanın tepeye doğru çıktığını gördüm. Tilki diye fotoğrafını çektim. Eve gelip daha fotoğrafa dikkatlice baktığımda bunun benekli bir vaşak olduğunu görünce çok şaşırdım. Çünkü daha önce sadece belgesellerde izliyordum." dedi.

Beyşehir Milli Parklar Şefi Mehmet Şenel de fotoğrafta görülen hayvanın Siyah Benekli Vaşak olduğunu doğruladı.

Seydişehir, Susuz, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:02 Kaynak: AA
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