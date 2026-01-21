Torpil Eleştirisi: 'Hizmet Eşit Olmalı'

(ADIYAMAN) - Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır'ın, bir vatandaşla çektiği videoda, "Hafta sonu MR'dan randevu aldım, işini hallettim" ifadelerine tepki göstererek, "Sağlık hizmetleri başta olmak üzere tüm kamu hizmetleri, eşitlik, adalet ve hukuk ilkeleri çerçevesinde, hiçbir vatandaş kayırılmadan sunulmak zorundadır. Bir MR randevusunun 'hafta sonu' ve 'araya girilerek' ayarlanmasıyla övünmek; aylarca sıra bekleyen, sesini duyuramayan binlerce hemşehrimizin hakkını yok saymaktır" dedi.

Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır'ın, bir vatandaşla çektiği ve kamuoyuna yansıyan videoda, "Hafta sonu MR'dan randevu aldım, işini hallettim" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

Emircan Ahmet Alsan, yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

"Son günlerde kamuoyuna yansıyan ve Adıyaman AK Parti İl Başkanı'nın bir vatandaşla birlikte çektiği videoda, 'hafta sonu MR'dan randevu aldım, işini hallettim' ifadeleriyle devletin asli bir görevinin araya girilerek çözüldüğünün açıkça ilan edilmesi, kabul edilemez bir zihniyetin ifşasıdır. Devlet; bir partinin, bir yöneticinin ya da bir makam sahibinin lütuf dağıttığı bir alan değildir. Sağlık hizmetleri başta olmak üzere tüm kamu hizmetleri, eşitlik, adalet ve hukuk ilkeleri çerçevesinde, hiçbir vatandaş kayırılmadan sunulmak zorundadır. Bir MR randevusunun 'hafta sonu' ve 'araya girilerek' ayarlanmasıyla övünmek; aylarca sıra bekleyen, sesini duyuramayan binlerce hemşehrimizin hakkını yok saymaktır.

"Biz kamera önünde torpil anlatmayı değil, sistemi adil ve erişilebilir kılmayı savunuyoruz"

Bu tür paylaşımlar, çözüm üretmekten ziyade sorunun kendisini normalleştirmekte, torpili başarı gibi sunmakta ve kamu vicdanını derinden yaralamaktadır. Eğer bir il başkanı, vatandaşın hakkı olan hizmeti ancak araya girerek alabiliyorsa, ortada övünülecek bir tablo değil; yönetim zafiyeti vardır. Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanlığı olarak açıkça ifade ediyoruz: Biz, bir kişinin işinin görülmesini değil; herkesin işinin görülmesini savunuyoruz. Biz, kamera önünde torpil anlatmayı değil; sistemi adil ve erişilebilir kılmayı savunuyoruz. Sağlık hizmetleri, siyasi şovların malzemesi yapılamaz. Buradan yetkililere çağrımız nettir, devletin işini 'halletmekle' övünmek yerine, neden halledilmesi gerektiğini açıklayın. Torpili değil, çözümü kurumsallaştırın. Adıyamanlı hemşehrilerimizin hakkını, kimliğine, görüşüne ya da kime yakın olduğuna bakmaksızın teslim edin. Devletin kapısı torpille değil, adaletle açılmalıdır."