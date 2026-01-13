Tortum Gölü\'nde Renkli Kano Etkinliği

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan Tortum Gölü, bu kez sıra dışı ve renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Yaklaşık 8 kilometre uzunluğa sahip heyelan set gölü olan Tortum Gölü, her mevsim değişen manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakırken, doğa sporları için de önemli bir merkez olma özelliği taşıyor.

Uzundere'de görev yapan öğretmenler, memurlar ve ilçe gençlerinden oluşan bir grup, Tortum Gölü'nde kano etkinliği düzenledi. Göl üzerinde bir süre kano yapan ekip, yorgunluklarını müzik öğretmeni Mehmet Baki'nin bağlama eşliğinde seslendirdiği türkülerle attı. Etkinlik sırasında Erzurum yöresine ait türküler, gölün ortasında hep bir ağızdan söylendi.

Yaklaşık 100 metre derinliğe sahip bölgelerde kano ile tur atan katılımcılar, toplamda 5 kilometrelik parkur boyunca müzik eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Etkinliğe Uzundere Kaymakamı Muhammed Taha Canpolat ile AK Parti Uzundere İlçe Başkanı Harun Han da botla katılarak kanoculara eşlik etti.

Kano yapan gençler akşam saatlerinde çıkan rüzgarla birlikte Suda oluşan dalga sonucu 3 kilometre uzaklaştı. Ters dalga nedeni ile geri dönemeyen gençleri kurtarmak için kurtarma botuna binen Uzundere Kaymakamı Muhammed Taha Canpolat bottaki ekiple birlikte gençleri sürüklendiği yerden kurtardı.

Kano etkinliği, Tortum Uzundere Yerel Eylem Grubu (TÜYEG) Derneği tarafından sağlanan ekipmanlarla gerçekleştirildi. Etkinliğin ardından katılımcılar, desteklerinden dolayı TÜYEG Derneği'ne teşekkür etti.

TÜYEG Derneği Müdürü Musa Han, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün Uzundere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzde ve Kaymakamlığımızda görev yapan değerli öğretmenlerimiz, Memurlarımız Mehmet Baki, Sefa Kezer, İbrahim Turan ve Ertuğrul Topaç ile Tortum Gölü'nde sazlı sözlü çok güzel bir kano etkinliği gerçekleştirdik. Faaliyetimize katılım sağlayan Kaymakamımız Sayın Muhammed Taha Canpolat'a, Harun Han'a, desteklerinden Ünal Ün'e, İHA Uzundere Temsilcimiz Taner Sarı'ya, bizlere yüzen ev Kafe'nin kapılarını açan Derviş Tosun'a teşekkür ederim."

Doğayla müziği bir araya getiren etkinlik, Tortum Gölü'nün turizm ve doğa sporları açısından taşıdığı önemi bir kez daha gözler önüne serdi. - ERZURUM