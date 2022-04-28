Tortum Şelalesi'nde gökkuşağı resitali - Son Dakika

Tortum Şelalesi'nde gökkuşağı resitali

ERZURUM - Tortum gölünün doluluk oranının yüz de yüze kapasiteye ulaşması Tortum Şelalesinin coşkulu akmasına neden oldu.

Coşkulu akan şelale suyun düştüğü noktadan itibaren oluşan gökkuşağı büyüleyici görsel oluşturuyor. Tortum Şelalesi ziyaretçileri oluşan gök kuşağını gördüklerinde "Bu şelalenin isminin gökkuşağı şelalesi olmalıdır" dediler.

Erzurumlu iş insanı Fuat Demir, "Bugün Tortum Şelalesinde tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. Bu güzelliği görmeğe bütün insanları davet ediyoruz. Bu güzellikleri gün yüzüne çıkaran tabiatına dokunmadan etrafını güzelleştiren insanların hizmetlerine sunan Erzurum Valimiz Okay Memiş beye ve emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. Sayın valimiz Uzundere ilçemize öyle bir eser bıraktı ki Erzurum'a yeniden bir marka kazandırmış oldu ben tekrar şelalenin bu hale gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.