Tortum Şelalesi'nin kuruduğunu iddia eden Şahan Gökbakar'a başkandan videolu yanıt - Son Dakika
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Tortum Şelalesi'nin kuruduğunu iddia eden Şahan Gökbakar'a başkandan videolu yanıt

26.04.2022 19:20

Şahan Gökbakar'ın 'Tortum Şelalesi kurudu' iddiasına, Erzurum Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak'tan videolu cevap geldi. Şelalenin kurumadığını aksine gürül gürül aktığını gösteren Aktoprak, "Hepsi yalan işte bu gerçek" ifadelerini kullandı.

Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar'ın sosyal medya hesabından 'Tortum Şelalesi kurudu" paylaşımının üzerine Erzurum Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, çektiği video ile yanıt verdi.

Asya ve Avrupa'nın en yüksek şelalelerinden olan ve UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne aday gösterilen Tortum Şelalesi 15 Şubat tarihinde kanal arızası nedeniyle tadilat yapılırken susuz kalmıştı. Erzurum Valisi Okay Memiş'in girişimleriyle şelale tadilattan 9 gün sonra eski haline kavuştu. Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, tadilat yapıldığı sırada Tortum Şelalesi'nin çekilen fotoğrafını sosyal medyada 'Tortum Şelalesi susuz kaldı" açıklamalarıyla paylaşması üzerine Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak'tan oyuncuya cevap gecikmedi.

"HEPSİ YALAN BU GERÇEK"

Tortum Şelalesi'nin videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Aktoprak, "Tortum Şelalesi gürül gürül. Yalana itibar etmeyin gerçeğe itibar edin. Tortum Şelalesi kurudu gibi dezenformasyon yapanlar gelip görsünler. Hepsi yalan işte bu gerçek" ifadelerine yer verdi.

"TORTUM ŞELALESİ GÜRÜL GÜRÜL AKIYOR"

Tortum Şelalesinin susuz kaldığını iddia edenlere sert tepki gösteren Aktoprak, yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Avrupa'nın en büyük, dünyanın 3. büyük şelalesi olan Tortum Şelalesi'ndeyiz. Küresel ısınma ve yağışların azalmasından kaynaklanan debisinin azaldığı baki olmuştur. Ama şelalenin kuruduğunu tarih yazmamıştır. Özellikle yağışların artması ve karların erimesiyle şelalemiz şuan ki görünümünü almıştır. Tortum Şelalesi gürül gürül akıyor. Tüm vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Tortum şelalesi kurudu gibi sosyal mecralardan algı yapanları buraya davet ediyorum. Gerçeği bilmeden yalan haber üzerine değerlendirmede bulunursanız yanlış yaparsınız. Herkesi Erzurum Uzundere ilçesine bekliyorum" dedi.

Şahan Gökbakar'ın 'Tortum Şelalesi kurudu' iddiasına, başkandan videolu yanıt

Yılın dört mevsimi binlerce turisti ağırlayan doğa harikası şelale drone ile havadan görüntülendi. 1700'lü yılların ortalarında bugünkü Balıklı köyü batısında yer alan bir dağın heyelan sonucu Tortum Çayı'nın önünü kapatmasıyla oluşan Tortum Şelalesi, 22 metrelik genişliğe sahip.

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Şahan Gökbakar, Hilmi Aktoprak, Uzundere, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tortum Şelalesi'nin kuruduğunu iddia eden Şahan Gökbakar'a başkandan videolu yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tortum Şelalesi'nin kuruduğunu iddia eden Şahan Gökbakar'a başkandan videolu yanıt - Son Dakika
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