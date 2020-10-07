Torunu lösemiyi yenen iş insanından LÖDER'e bağış - Son Dakika

Bursa'da yaşayan iş insanı Mustafa Bayraktar, 2 yıl boyunca lösemi tedavisi gören torununun iyileşmesinin ardından Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneğine (LÖDER) 50 bin liralık bağışta bulundu.

Bursa Uludağ Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Birlik Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Bayraktar, torunu Meryem Saliha Uğur'un (8) lösemi hastalığına yakalanmasının ardından Bursa LÖDER ile irtibata geçti. Dernek Başkanı Prof. Dr. Adalet Meral Güneş'in görev yaptığı Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalında 2 yıl boyunca tedavisi yapılan ve eski sağlığına kavuşan torunu ile son derece iyi ilgilenildiğini belirten Bayraktar, hasta ve hasta yakınları için kullanılmak üzere 50 bin liralık bağış yaptı.

Mustafa Bayraktar bağış çekini yetkililere teslim etti. Üniversite ve hastane yöneticilerine, dernek yönetimine ve torunu ile ilgilenen herkese teşekkür eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Hepimiz için zorlu bir süreç oldu. Doktorlarımızın sadece torunum Meryem Saliha Uğur için değil, oradaki tüm hasta çocuklar için ellerinden gelen çabayı sarf ettiklerini gördüm. Kıt imkanlar ile yoğun bir tempoda çocukların yeniden sağlığına kavuşmaları için uğraş veriyorlar. Hepsine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bunca çalışmanın içerisinde bizim de bir katkımız olsun istedik. Hasta çocuklarımızın tedavisinde kullanılmak üzere bir destek vermek istedik. Hepsinden Allah razı olsun."

Bursa LÖDER Başkanı Prof. Dr. Adalet Meral Güneş de Çocuk Hematoloji Bilim Dalı kliniğinde hastaların başarı ile tedavi edilebildiğini ve gerektiğinde kök hücre nakilleri yapılabildiğini belirtti.

Uzun süreli tedavisi olan bu hastalıklarda, özellikle Bursa dışından gelen hastaların sağlıklı ve güvenli bir şekilde barınacak yere ihtiyaç duyduklarını aktaran Güneş, barınma ihtiyacını gidermek için 2010 yılından beri Rahime Gazioğlu Bursa LÖDER Hasta Konukevinin hasta ve ailelerinin hizmetinde olduğun kaydetti.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise Bayraktar'a yaptığı bağıştan dolayı teşekkür etti. Bursa LÖDER'in çok özel bir hizmeti yerine getirdiğini belirten Kılavuz, "Konuk evinin tüm ihtiyaçları hayırseverlerimiz ve LÖDER yönetimi tarafından karşılanıyor. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak bizler de katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Yürütülen bunca zorlu sürecin içerisinde sayın Mustafa Bayraktar gibi hayırsever iş adamlarımızın vermiş olduğu destekler bizleri gerçekten mutlu ediyor."

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya da gönüllülük esası ile yürütülen çalışmaların takdir görmesinin dolayı mutlu olduklarını vurgulayarak, bağışçılara ve LÖDER yöneticilerine teşekkür etti.