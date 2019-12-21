TOSFED 2019 Gala Gecesi, İstanbul'da düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Spor TOSFED 2019 Gala Gecesi, İstanbul'da düzenlendi - Son Dakika Spor

TOSFED 2019 Gala Gecesi, İstanbul'da düzenlendi

6 saat önce

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) 2019 sezonunda dereceye giren takım ve sporculara ödülleri, düzenlenen organizasyonla verildi.

TOSFED 2019 Gala Gecesi, İstanbul'da düzenlendi, System.String[]

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) 2019 sezonunda dereceye giren takım ve sporculara ödülleri, düzenlenen organizasyonla verildi.

İstanbul Grand Pera'da TOSFED 2019 Gala Gecesi adıyla gerçekleştirilen etkinliğe, federasyon başkanı Eren Üçlertoprağı ile yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, yarışlarda mücadele eden sporcular, takım yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Gala gecesinde kısa bir konuşma yapan başkan Eren Üçlertoprağı, desteklerinden ötürü Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ederken, gelecek sezon yarışların TRT Spor 2 kanalından yayınlanacağı bilgisini de paylaştı.

Üçlertoprağı, takımlar ile sporcuların ödüllendirildiği gecede, il gözetmen kurulları, il temsilcileri, organizatör kulüpler ve sponsor kuruluşlara plaketlerini takdim etti. Porsche Carrera Kupa Fransa'da şampiyonluk yaşayan Ayhancan Güven, ödülünü TOSFED Onursal Başkanı Serkan Yazıcı'dan aldı.

Ayrıca, yurtdışında Türkiye'yi temsil eden sporculara da teşvik ödülleri takdim edildi.

İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:52 Kaynak: AA
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