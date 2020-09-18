Tosya'da 15 hektar ormanlık alan yandı - Son Dakika

Tosya'da 15 hektar ormanlık alan yandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 15 hektar ormanlık alan yandı.

Tosya'da 15 hektar ormanlık alan yandı, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 15 hektar ormanlık alan yandı.

Edinilen bilgiye göre Çankırı Yapraklı sınırları içinde ormanlık alanda başlayan yangın Tosya sınırları içindeki ormanlara da sıçradı. Olay yerine Tosya, Taşköprü ve Yapraklı'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Tosya ilçe merkezine 30 km mesafede bulunan ormanlık alanın coğrafi koşullarının zorluğu nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.

Arazi koşulları nedeniyle yangın mahalline yaklaşamayan itfaiye arabalarından Orman İşletme Müdürlüğü Arazözlerine su ikmali yapılarak, yangına arazözler ile müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları başlatıldı.

Çıkış sebebi henüz belli olmayan yangında 15 hektarlık alan zarar gördü. - KASTAMONU

Kastamonu, Yangın, Ateşe, Tosya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 09:28 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tosya'da 15 hektar ormanlık alan yandı - Son Dakika

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