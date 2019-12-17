Tottenham'dan Zeki Çelik bombası! - Son Dakika
Son Dakika Spor Tottenham'dan Zeki Çelik bombası! - Son Dakika Spor

Tottenham'dan Zeki Çelik bombası!

6 saat önce

İngiltere Premier Ligde Mauricio Pochettinonun yerine takımın başına geçen Jose Mourinho, yeni takımıyla birlikte çıktığı 7 maçta 5 galibiyet aldı.

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İngiltere Premier Ligde Mauricio Pochettinonun yerine takımın başına geçen Jose Mourinho, yeni takımıyla birlikte çıktığı 7 maçta 5 galibiyet aldı.


Pochettino ile oynadığı son 5 maçta; 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Tottenham'da takımın başına tecrübeli teknik adamlardan Jose Mourinho getirilmişti.


Ligde oynadığı ilk maçında deplasmanda West Ham United'ı 3-2 ile geçmeyi başaran Moruinho ve öğrencileri, sonrasında iç sahada Bournemouth'u da aynı skorla mağlup etmişti.


Mourinho, yeni takımıyla ilk mağlubiyetini ise geçtiğimiz sezon çalıştırdığı Manchester United karşısında yaşadı. Tottenham, bu mağlubiyetin ardından ligde Burnley'i 5-0, deplasmanda Wolverhampton'u ise 2-1lik skorlarla geçmeyi başardı.


ŞAMPİYONLAR LİGİNDE 1 GALİBİYET, 1 MAĞLUBİYET


Jose Mourinholu Tottenham, devler arenasında ise çıktığı 2 maçta 3 puan alabildi. İç sahada 2-0 geriye düştüğü maçta 4-2 kazanmayı başardı. Tottenham, Mourinho ile çıktığı Şampiyonlar Ligindeki maçlarda tek mağlubiyetini ise deplasmanda oynadığı Bayern Münih karşısında 3-1lik skorla aldı.


DELE ALLI KENDİNİ BULDU


Mourinhonun Tottenhamın başına geçmesiyle birlikte takımın yıldız isimlerinden Dele Alli de kendini bulmaya başladı. Sezon başında 11 maçta forma giyen İngiliz futbolcu, bu maçlarda 2 gol 1 asist yapma başarısı göstermişti. Mourinhonun gelmesiyle eski günlerine dönme sinyalleri veren Alli, 5 maçta takımına 4 gol, 3 asistlik katkı sağlamayı başardı.


SAVUNMA ALARM VERİYOR


İngiliz ekibinde Mourinhonun gelmesiyle birlikte hücum anlamında sıkıntı yaşanmıyor. Mourinho döneminde çıktığı 7 maçta 20 gol atma başarısı gösteren Tottenham, asıl sıkıntıyı savunmada yaşıyor. Londora ekibi, Mourinho önderliğinde çıktığı 7 maçın sadece 1inde kalesini gole kapatabildi. 7 maçta, 12 gol yiyen Tottenhamda devre arasında savunma hattına takviye yapılması bekleniyor.


ZEKİ ÇELİK, TOTTENHAMIN RADARINDA


Çalıştırdığı takımlarda savunma disiplinine önem veren Mourinhonun devre arası transfer döneminde milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik'i kadrosuna katması bekleniyor.


Zeki Çelik ile geçtiğimiz yıl Lillede çalışan Joao Sacramento, Tottenhamda Mourinho'nun yardımcısı olmuştu. Sacramento'nun Portekizli çalıştırıcıya Zeki Çelik'in transfer edilmesi yönünde Portekizli teknik adama tavsiyede bulunduğu öğrenildi.


Jose Mourinho, Zeki Çelik, İngiltere, Tottenham, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:55 
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