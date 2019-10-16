Son Dakika Haberleri: Toygar Mahallesi semalarında dev Türk bayrağı
Son Dakika Güncel Toygar Mahallesi semalarında dev Türk bayrağı

Toygar Mahallesi semalarında dev Türk bayrağı

1 saat önce

Nazilli Belediyesi tarafından Toygar Mahallesi'ne dikilen 10 metrelik bayrak direğinde göklerin süsü şanlı Türk Bayrağı dalgalanıyor.

Toygar Mahallesi semalarında dev Türk bayrağı, System.String[]

Nazilli Belediyesi tarafından Toygar Mahallesi'ne dikilen 10 metrelik bayrak direğinde göklerin süsü şanlı Türk Bayrağı dalgalanıyor.


Nazilli Belediyesi tarafından Toygar Mahallesi meydanına 10 metrelik içten ipli sonsuz dönerli galvaniz çelik poligon bayrak direği dikildi. Nazilli Belediyesi elektrik servisi tarafından dikilen direğe, 2x3 metrelik şanlı al bayrağımız göndere çekildi. Toygar Mahalle Muhtarı Mehmet Mutlu Özdemir yapılan çalışmadan dolayı mahalle sakinleri adına Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve belediye personeline teşekkürlerini sundu.


Toygar Mahalle Muhtarı Mehmet Mutlu Özdemir; "Şanlı bayrağımızın Mahallemizin her yerinden görünecek şekilde dalgalanmasını sağlayan Başkanımız Kürşat Engin Özcan'a ve Nazilli Belediyesi personeline teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Toygar Mahallesi, Mutlu Özdemir, Nazilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:50 Kaynak: İHA
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