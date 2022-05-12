Toyota 2021 mali yılında net ve işletme karını artırdı - Son Dakika
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Toyota 2021 mali yılında net ve işletme karını artırdı

12.05.2022 04:47
Toyota 2021 mali yılında net ve işletme karını artırdı

Toyota Motor, 2021 mali yılında işletme karını yüzde 36,3 artışla 3 trilyon yene (23 milyar dolar) yükseltti.

Toyota Motor, 2021 mali yılında işletme karını yüzde 36,3 artışla 3 trilyon yene (23 milyar dolar) yükseltti.

Japon üretici firmanın açıklamasında, martta sona eren 2021 mali yılı kapsamlı bilanço ile mevcut mali yıl beklentileri duyuruldu.

Buna göre 2021 mali yılında Japon firmanın işletme karı yüzde 36,3 artışla 3 trilyon yene (23 milyar dolar) yükseldi.

Satış gelirleri yüzde 15,3 artışla 31,3 trilyon yene (240 milyar dolar) ; net kar yüzde 26,9 artışla 2,85 trilyon yene (21,8 milyar dolar) erişti.

Yükselişe, Kuzey Amerika ile Asya piyasalarında güçlü satış oranları ile Japon yeninin ABD doları karşısındaki değer kaybı etki etti.

Toyota Mali İşler Direktörü (CFO) Kon Kenta, 2008 finansal krizini anımsatarak, yükselişe ilişkin "İş yapılanmamızı geliştirecek 13 yıllık emeğin ürünü." değerlendirmesini yaptı.

Mevcut mali yılda düşüş beklentisi

Japon üretici, Mart 2023'te sona erecek mali yıl kapsamlı net kar ile işletme karının düşeceğini tahmin ediyor.

Buna göre net kar yüzde 20,7 düşüşle 2,26 trilyon yene (17,4 milyar dolar) ; işletme karı yüzde 19,9 düşüşle 2,4 trilyon yene (18,4 milyar dolar) gerileyecek.

Toyota 2021 net karı ile işletme karına kıyasla düşük beklentisini, yükselen ham madde fiyatları, yarı iletken sıkıntısı ile Rusya- Ukrayna krizine bağlıyor.

Aynı dönem satışların ise yüzde 5,2 artışla 33 trilyon yene (40 milyar dolar) yükselmesi hedefleniyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Toyota 2021 mali yılında net ve işletme karını artırdı - Son Dakika


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