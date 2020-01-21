Toyota Dakar Rallisi'ni başarıyla tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Toyota Dakar Rallisi'ni başarıyla tamamladı - Son Dakika Ekonomi

Toyota Dakar Rallisi'ni başarıyla tamamladı

6 saat önce

Toyota dünyanın en zorlu yarışı olarak gösterilen Dakar Rallisi'ni katıldığı dört araçla birlikte tamamladı.

Toyota Dakar Rallisi'ni başarıyla tamamladı, System.String[]

Toyota dünyanın en zorlu yarışı olarak gösterilen Dakar Rallisi'ni katıldığı dört araçla birlikte tamamladı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, 12 gün boyunca, toplam 7 bin 500 kilometre koşulan 2020 Dakar Rallisi, etaplarının yüzde 75'inin kum olduğu mücadele ile tamamlandı.


Toyota, dört Hilux ile katıldığı bu zorlu rallide geçen yılın kazananı Nasser Al-Attiyah ve Mathieu Baumel ikilisiyle son etabı kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Nasser Al-Attiyah, bu sonuçlarla birlikte Toyota Gazoo Racing'i ikinci sıraya taşıyarak tekrar podyum başarısı getirdi.


Bununla birlikte, Dakar Rallisi'nin genel klasmanında ilk 8 sırada dört Toyota modeli yer aldı ve bu da Hilux'ın her arazi ve yol koşulunda ne kadar iddialı ve rekabetçi olduğunun bir başka kanıtı oldu.


Toyota Gazoo Racing adına yarışan Giniel de Villiers beşinci sırayı alırken, Bernhard Ten Brinke ralliyi yedinci olarak tamamladı.

Kariyerinde ilk kez farklı disiplinde bir ralliye katılan iki kez F1 Dünya Şampiyonu, 2019 Lemans 24 saat yarışı birincisi Fernando Alonso ise özellikle son etaplarda temposunu bir hayli artırarak Dakar'ı 13. sırada bitirmeyi başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota başkanı Akio Toyoda, şunları kaydetti:

"Tüm yarışmacıları, 8 bin km'ye yakın zorlu yollarda geçen Dakar Rallisi'ni tamamlamasından dolayı tebrik ederim. Nasser Al-Attiyah arka arkaya ikinci zaferi almaya çok yakındı ama önümüzdeki yıl için alacakları kupa için şimdiden yerimi ayırdım. Geçen yıl Fernando Alonso ile Detroit'te buluştuğumuzda, Dakar Rallisi'nde mücadele etmek rüyasını açıklamıştı. Dakar'da birçok zorlukla karşılaştı ama asla mücadeleyi bırakmadı ve ona bu şansı verdiğimiz için çok mutluyuz."

Fernando Alonso, Dakar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı
İGDAŞ'tan doğal gaz faturalarına vade farksız taksit kampanyası İnternette mentollü sigara fırsatçılığı! Değerinin iki katına satılıyor Erkeklerde sperm üretimini, kadınlarda yumurta sayısını azaltıyor! Alışveriş fişleriyle ilgili korkutan uyarı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 21:12:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Toyota Dakar Rallisi'ni başarıyla tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]