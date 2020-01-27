Toyota, Monte Carlo'da 2020 WRC sezonuna çifte podyumla başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Toyota, Monte Carlo'da 2020 WRC sezonuna çifte podyumla başladı - Son Dakika Spor

Toyota, Monte Carlo'da 2020 WRC sezonuna çifte podyumla başladı

7 saat önce

Toyota'nın Dünya Ralli Şampiyonası'nda yarışan takımı TOYOTA GAZOO Racing, tamamen yeni pilot kadrosuyla çıktığı ilk ralliden çifte podyumla dönmeyi başardı.

Toyota, Monte Carlo'da 2020 WRC sezonuna çifte podyumla başladı, System.String[]

Toyota'nın Dünya Ralli Şampiyonası'nda yarışan takımı TOYOTA GAZOO Racing, tamamen yeni pilot kadrosuyla çıktığı ilk ralliden çifte podyumla dönmeyi başardı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, yakın bir galibiyet mücadelesine sahne olan Monte Carlo Rallisi'nde, Sebastien Ogier ve Elfyn Evans, Toyota Yaris WRC'yi ikinci ve üçüncü sırada finişe ulaştırarak podyuma çıktılar.

Takımın 19 yaşındaki genç sürücüsü Kalle Rovanpera ise, rallinin en üst seviyesinde çıktığı ilk yarışında beşinci olarak Toyota'ya önemli puanlar getirdi.


Toyota takımına yeni katılan Ogier ve Evans kısa zamanda Yaris WRC ile yüksek bir tempo yakaladılar ve rallinin bir bölümüne liderlik ettiler. Ogier, rallinin sonundaki Güç Etabı'nda en hızlı zamanın sadece 0.012 saniye gerisinde kalarak en iyi ikinci dereceyi elde etti. Evans ise kariyerinin en başarılı Monte Carlo Rallisi sonucunu alarak sezona etkileyici bir başlangıç yaptı.


Takamoto Katsuta da sekiz yarışlık TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge Programı'ndaki en iyi sonucu alarak yedinci sırayı elde etti.


Monte Carlo Rallisi'ni değerlendiren takım kaptanı Tommi Makinen, takımın harika bir hafta sonu geçirdiğini ifade ederek, "Elbette galibiyeti kaçırmak küçük bir hayal kırıklığı yarattı. Ama her zaman yeni şeyler öğreniyoruz. Yarışın sonuna doğru pilotlar araç ayarlarına daha iyi adapte oldu. En yüksek seviyede yarışıyoruz ve bu yüzden rekabet çok yakın. Yeni pilotlarımızla ilk rallimizde aldığımız sonuç inanılmazdı. Gelecek yarışlar için son derece umut verici bir sonuç." dedi.


Açıklamaya göre, 2020 WRC sezonunun ikinci yarışı, 13-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek İsveç Rallisi olacak. Toyota, WRC'ye geri döndükten sonra ilk zaferini 2017'de burada kazanmıştı.

Monte Carlo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:36 Kaynak: AA
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