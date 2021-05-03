Toyota WEC'de hiper araç çağına zaferle başladı - Son Dakika

Toyota WEC'de hiper araç çağına zaferle başladı

03.05.2021 18:25
Toyota WEC'de hiper araç çağına zaferle başladı, System.String[]

Toyota Gazoo Racing, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) hiper araç çağını başlatan ilk yarışında galibiyet elde etti.

Toyota Gazoo Racing, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) hiper araç çağını başlatan ilk yarışında galibiyet elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2021 sezonunun ilk mücadelesi olan 6 Saat Spa-Francorchamps yarışında damalı bayrağa ilk ulaşan Dünya Şampiyonu Toyota'nın hibrit hiper aracı GR010 Hybrid oldu.

Belçika'daki pist bir kez daha heyecan verici bir yarışa sahne olurken Toyota, tempoyu belirlemeyi başardı.

8 numaralı araçta yarışan Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima ve Brendon Hartley, hafta sonu boyunca takım arkadaşlarıyla zorlu bir mücadele ortaya koyarak yarışı ilk sırada tamamladılar.

162 tur süren 6 Saat Spa-Francorchamps yarışında, 8 numaralı GR010 Hybrid en yakın rakibinden 1 dakika 7,196 saniye önünde yer alarak birinciliği elde etti.

Bu zaferin ardından Toyota Gazoo Racing, arka arkaya üçüncü şampiyonluğuna giden yolda, Belçika'da da üst üste 5 kez kazanmış oldu.

Bununla birlikte Spa-Francorchamps Pisti'ndeki bu yarışta 7 numaralı GR010 Hybrid ile yarışan Dünya Şampiyonları Mike Conway, Kamui Kobayashi ve Jose Maria Lopez ise pol pozisyonundan başladı.

Galibiyet için mücadele eden Toyota pilotları, birkaç aksiliğin ardından yarışı üçüncü tamamladı.

WEC'in bir sonraki yarışı, 13 Haziran'da Portekiz'de gerçekleştirilecek. Toyota Gazoo Racing, 8 Saat Portimao yarışında bir kez daha podyumun en üstünde yer almayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen takım kaptanı Hisatake Murata, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'ndaki yeni dönemin son derece rekabetçi hale geleceğini belirtti.

Murata, şunları kaydetti:

"Karşılaşılan tüm zorluklara karşın mekanikerler, mühendisler ve pilotlar büyük bir çaba sarf ederek iki aracımızla podyumda yer almamızı sağladılar. Yeni nesil yarışlara güçlü bir başlangıç yaptık. GR010 Hybrid'i öğrenmeye devam edip daha da geliştireceğiz. Belçika'daki yarışta geliştirmemiz gereken yanları gördük ve özellikle Le Mans yarışı öncesi bunlara odaklanarak sıkı çalışacağız."

Sebastien Buemi, Belçika, TOYOTA, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Toyota WEC'de hiper araç çağına zaferle başladı - Son Dakika Ekonomi


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