Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler - Son Dakika

Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler

18.05.2021 22:28

Antalya'da yaşayan bir vatandaş, 1994 model otomobillerini fabrikadan çıkardığı şekilde saklıyor. Bugüne kadar bir kere bile kullanmadığı araçlarını bakıma gönderirken bile çekiciyle gönderiyor. Vasiyetinin araçlarının çocukları tarafından da kullanılmamasını olduğunu söyleyen vatandaş, "Eğer kullanırlarsa öldüğümde mezarıma bile gelmesinler. Ben oturup araçlarıma çay, kahve içiyorum. Tarifsiz bir bağ bu. 185 bin liralık teklifleri bile geri çeviriyorum" dedi.

Konyaaltı ilçesi Aşağıkaraman Mahallesi'nde oto yıkamacılığı yapan 2 çocuk babası Abdullah Şimşek, 3 yıl önce parça ve boyası değişmeyen iki orijinal Doğan SLX marka otomobili satın aldı. Biri yeşil, diğeri bordo renkte olan otomobillerini aldığı günden bu yana kullanmayan Şimşek, özel yaptırdığı garajında araçlarına gözü gibi bakıyor.

Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler

ARAÇLARINA DEĞER BİÇEMİYOR

Ayakkabılarını çıkarmadan binmediği araçlarının tozunu alan Şimşek, aracını muayeneye de kaza veya çizik oluşur düşüncesiyle çekiciyle gönderiyor. Şimşek, değer biçmediği araçlarını satın almak isteyenleri de geri çeviriyor, "Ne satarım, ne binerim" dediği otomobilleri için de bırakacağı vasiyeti ise şaşkına uğratıyor.

Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler

AYAKKABILARINI BİLE ÇIKARARAK GİRİYOR

Otomobillerini gözünden sakındığını ifade eden Şimşek, "Muayeneye, bakıma gittiğinde bile çekici ile gönderiyorum. Çünkü bir çizik olsa hiçbir şeye yaramaz. Bu araba 1994 yılından beri hep yatmış, eğer bir kaza geçirirse orijinalliğinin anlamı kalmaz. Bizim için çok değerli. Ayakkabılarımı bile çıkararak giriyorum. Çünkü içerisinde sıfır kokusu duruyor. Araç sıfır gibi durduğu için kıyamıyorum. Aldığımda 77 bin kilometredeydi, şu anda da aynı. Kendi özel arabam var ona biniyorum zaten" dedi.

Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler

"EĞER ARAÇLARA BİNERLERSE MEZARIMA BİLE GELMESİNLER"

Araçların ikisine toplamda 185 bin lira teklif geldiğini belirten Şimşek, satmak istemediği için bu teklifleri geri çevirdiğini aktardı. İlginç vasiyetinden de bahseden Şimşek, "İki tane çocuğum var. Kesinlikle onların da satmasını ve binmesini istemiyorum. Eğer öyle bir şey yaparlarsa, öldüğümde mezarıma dahi gelmesinler. Bana değer vermediklerini sayarım. Çünkü ben bu arabalara gözüm gibi bakıyorum. Ben binmiyorsam onlar da binmeyecek. Ben nasıl saklıyorsam onlar da saklasın. Bu arabaların ebediyen anı kalmasını isterim. Ben onlarla oturup çay, kahve içiyorum, sohbet ediyorum. Onlar bana yanlış yapmıyor, tüm sevgimi onlara verdim. Bir nevi aramızda büyük, anlatılmaz bir aşk var. Parayla, pulla çözülmeyen bir sevdam var. Bindiğim özel arabamla bu arabalar arasında karlı dağlar kadar fark var" ifadesini kullandı.

Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler
Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler
Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler

Türk Lirası, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler - Son Dakika


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