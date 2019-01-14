Tpao'ya 21 Saha İçin Petrol Arama Ruhsatı Verildi
39 dakika önce
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) 9 il ve Marmara Denizi’ni kapsayacak şekilde 21 saha için petrol arama ruhsatı verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün Petrol Hakkına Müteallik Kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre TPAO’ya Siirt, Şırnak, Van, Adıyaman, Hakkari, Muş, Batman, Diyarbakır, Mardin ile Marmara Denizi’nin İstanbul ve Tekirdağ […]The post TPAO’ya 21 saha için petrol arama ruhsatı verildi appeared first on Enerji Enstitüsü.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) 9 il ve Marmara Denizi'ni kapsayacak şekilde 21 saha için petrol arama ruhsatı verildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün Petrol Hakkına Müteallik Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre TPAO'ya Siirt, Şırnak, Van, Adıyaman, Hakkari, Muş, Batman, Diyarbakır, Mardin ile Marmara Denizi'nin İstanbul ve Tekirdağ illerini kapsayan bölgeleri için toplam 21 sahada petrol arama ruhsatı tahsis edildi. Söz konusu ruhsatlar 5 yıl süreyle geçerli olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:44
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