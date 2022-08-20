Libya Dışişleri Bakanı Menguş, ABD Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Leaf ile görüştü - Son Dakika
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Libya Dışişleri Bakanı Menguş, ABD Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Leaf ile görüştü

20.08.2022 21:36
Libya Dışişleri Bakanı Menguş, ABD Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Leaf ile görüştü

TRABLUS (AA) — Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf ile Washington'da, Libya'daki son gelişmelere dair bir görüşme gerçekleştirdi.

TRABLUS (AA) — Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf ile Washington'da, Libya'daki son gelişmelere dair bir görüşme gerçekleştirdi.

Libya Dışişleri Bakanlığının resmi Facebook hesabından yapılan paylaşımda, Libya ve ABD'li yetkililerin görüşmesine ilişkin bilgi verildi.

Bakan Menguş'un görüşmede, Libya krizinin çözümü için tek yolun seçimler olduğu ve boşalan Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilciliği koltuğuna birinin seçilmesi gerektiği vurgusunda bulunduğu belirtildi.

Menguş'un ayrıca Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin desteklenmesi konusunda da ABD'li muhatapları ile temasta bulunduğu vurgulandı.

Leaf'in ise ABD'nin Libya'da istikrarı destekleyecek bir siyasi sürece tam destek verdiğini ve seçimlerin gerçekleştirilebilmesi için yerel ve uluslararası çaba gösterilmesi gerektiğini belirttiği aktarıldı.

BM, Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams'ın temmuz sonunda görevinden ayrılacağını duyurulmuştu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 6 Aralık 2021'de Williams'ı Libya Özel Temsilcisi olarak atamıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya Dışişleri Bakanı Menguş, ABD Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Leaf ile görüştü - Son Dakika

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