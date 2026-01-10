Trabzon Basın Tarihi Müzesi Ziyarete Açık - Son Dakika
Kültür Sanat

Trabzon Basın Tarihi Müzesi Ziyarete Açık

10.01.2026 11:38
Ortahisar'da kurulan müze, Trabzon'un basın tarihine ışık tutuyor, 756 materyal sergiliyor.

Ortahisar Belediyesince 3 yıl önce oluşturulan Trabzon Basın Tarihi Müzesi, içerisindeki birçok basın yayın materyaliyle kentin sektördeki geçmişine tanıklık ediyor.

Basın mensuplarının kullandığı 756 farklı materyalin bulunduğu müzede, matbaacılıkta kullanılan ve 1950'li yıllarda üretilen el pedalı ile 1966'ya ait frankenthal baskı makinesi, ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken cihazlar arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü, Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Ankara Gazeteciler Cemiyeti ve Hürriyet Gazetesi gibi çeşitli kurum ve kuruluşların materyal bağışı yaptığı müzede, Atatürk Odası da bulunuyor.

Geçen yıl 7 bin 511 kişinin ziyaret ettiği müzenin en eski materyalleri arasında 127 yıl önce üretilen ayaklı zımba ile Brownie Junior fotoğraf makinesi dikkati çekiyor.

Ücretsiz ziyaret edilen müze, açıldığı günden bu yana ise 21 bin 80 kişiyi ağırladı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, AA muhabirine, Trabzon'un çok güçlü bir basın yayın hayatının bulunduğunu söyledi.

Kaya, 1865'te Anadolu'daki ilk matbaanın Trabzon'da kurulduğunu anımsatarak, "Kültür ve medeniyetlerin buluştuğu yer olan Trabzon, 4 bin yıllık zengin birikimiyle kültür, tarih, edebiyat, sanat ve spor kentidir." dedi.

Zengin mirasa ev sahipliği yapan kentin aynı zamanda güçlü basın yayın geleneğinin olduğunu anlatan Kaya, "Trabzon'u özel kılan unsurlardan biri de Kurtuluş Savaşı sürecinden bugüne kadar gelen güçlü basınımızdır. Müzemiz de içerisindeki birbirinden özel ve değerli eserlerle bu birikime ışık tutan çok özel bir yerdir." diye konuştu.

"Geçen yıl 7 bin 511 kişiyi ağırladık"

Kaya, Trabzon'un basın yayın tarihini ve hafızasını geleceğe aktarmak amacıyla kurulan müzenin ilgi gördüğünü ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müzemizde gazetecilerin kullandığı eski dönem baskı makineleri, kalıplar, fotoğraf makineleri, daktilolar gibi malzemelerden oluşan 756 materyal yer alıyor. Ayrıca, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında basılmış çeşitli gazeteler de müzede sergileniyor. Ziyaretçilerimiz bütün bu eserleri büyük ilgiyle geziyor, tarihe yolculuk yapıyor. Müzemizde geçen yıl 7 bin 511 kişiyi ağırladık. Daha güçlü bir tanıtımla, yerli ve yabancı ziyaretçi sayısını daha da artırmayı planlıyoruz."

Müzeyi ziyaret eden Sinan Mor ise baskı makinelerinin yanı sıra diğer eserlerden çok etkilendiğini belirterek, vatandaşlara şehir merkezinde ulaşımı kolay olan müzeyi gezmelerini tavsiye etti.

Kaynak: AA

