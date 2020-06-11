Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'na

Trabzon'da bir esnaf, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na, genellikle kırsal kesimde kullanılan plastik ayakkabı olan "kara lastik" hediye etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun, bir süre önce, köyünün bahçesinde çalıştığı sırada çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşması, çok sayıda beğeni aldı.

Zorluoğlu'nun hafta sonları köyünde çalıştığını gören Trabzonlular da fotoğrafın altına birçok yorum yaptı.

Adem Aydın adlı esnaf da Başkan Zorluoğlu'na sosyal medya hesabı üzerinden yazdığı mesajla "Başkanım ayağınızda kara lastik yok, kayıp düşmeyin." uyarısında bulundu.

Zorluoğlu'nun yakın zamanda alacağını ifade etmesi üzerine Aydın, kara lastikleri kendisinin hediye etmek istediğini söyledi.

Aydın, söz verdiği kara lastikleri takdim etmek üzere Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Kara lastiklerini giydi

Zorluoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, sosyal medyada paylaştığı fotoğraftan yola çıkılarak kendisine kara lastik hediye edilmesinden çok mutlu olduğunu belirterek güzel düşüncesi nedeniyle Adem Aydın'a teşekkür etti.

Kara lastiklerini oldukça beğendiğini ifade eden Zorluoğlu, ayakkabılarını çıkarıp kara lastiklerini giydi.

Ziyaret, Zorluoğlu'nun Aydın'a hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.