Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan aşure ikramı - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Muharrem ayı dolayısıyla Atatürk Alanı'nda kurulan stantta 5 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Stantta vatandaşlara aşure dağıtan Zorluoğlu, aşurenin geleneklerdeki önemine değindi.

Aşurenin, paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi olduğunu aktaran Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Hepimizin ortak değeri olan aşure geleneğini yaşatmak için vatandaşlarımızla bir araya geldik ve aşure ikramında bulunduk. Bu mübarek ayda hem inançlarımızın gereğini yerine getirmenin hem de birlik ve beraberlik içerisinde hemşehrilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah Muharrem ayında yapacağımız tüm ibadetlerimizi kabul eylesin.