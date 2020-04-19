Trabzon Büyükşehir Belediyesi, darp edilen personeli için yasal işlem başlattı - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrasında bir grup tarafından darp edilen belediye personeli için şikayette bulunulduğunu bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, vefat eden Haydar Baş'ın 15 Nisan'daki cenaze töreni için Valilik, İl Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesinin sosyal mesafe kurallarını uygulamak adına tüm tedbirleri eksiksiz yerine getirdiği belirtildi.

Yenimahalle fuar alanında gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından belediyeye ait cenaze aracının Akçaabat'a seyir halindeyken Yıldızlı mevkisinde bir grup tarafından durdurulmak istendiği kaydedilen açıklamada, "Tedbirler kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünden kendisine böyle bir bilgi gelmediğini, yapılmak istenilenin yanlış olduğunu, cenazeyi araçtan indiremeyeceğini söyleyen Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı personelimiz Tuncay Aşan darp edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, cenaze aracı şoförü Aşan'ın, darp olayına rağmen görevini bırakmadığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Aşan, aracı hastane acil servis önüne çekmek zorunda bırakılmıştır. Hastane önünde alınan helalliğin ardından yine aynı personelimiz cenazeyi defin için Akçaabat ilçesinde bulunan Şehitlik Tepesi'ne getirmiştir. Yaşanan bu olayın ardından kendi canını hiçe sayarak koronavirüsün daha fazla kişiye bulaşmaması için mücadele eden mesai arkadaşımız, daha sonra hastaneye giderek darp raporu almıştır. Büyükşehir Belediyesi olarak personelimizi darp eden ve toplum sağlığını hiçe sayan bu kişilerden şikayetçi olduğumuzu belirterek gerekli işlemleri başlattık."

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki bir özel hastanede Kovid-19 şüphesiyle tedavi gören Baş, durumunun ağırlaşması üzerine Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, 14 Nisan sabahı hayatını kaybetmişti.