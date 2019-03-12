Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yeni Tanzim Satış Yeri Açacak

Trabzon
Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
, Değirmendere
mevkisinde tanzim satış yerinin yarın hizmete gireceğini bildirdi.
Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'da tanzim satışlarına 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Meydanı
'nda başladıklarını belirtti.
Meydan Parkı'nın üst tarafında kurdukları tanzim satış yerini, Boztepe
yokuşu başında bulunan Yavuz Selim
İlkokulu'nun bahçesine taşıdıklarını kaydeden Gümrükçüoğlu, "Meydanda yaşanan yoğunluk nedeniyle tanzim satış yerini yine meydana yakın bir bölgeye, halkımızın alışverişlerini daha rahat yapacakları bir ortama taşımış olduk." ifadesini kullandı.
Gümrükçüoğlu, Atapark bölgesinde yıkılan SGK
binalarının olduğu alanda da oluşturulan tanzim satış yerinin hizmete devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Değirmendere'de, Demirkırlar İş Merkezi'nin karşısındaki belediyemize ait otopark alanında oluşturduğumuz tanzim satış yerimiz de yarından itibaren hizmete girecektir. Halkımızın ulaşımı en kolay sağlayabileceği noktalarda tanzim satışlarımız devam edecektir. Tanzim satış yerlerinin sayılarının daha da artırılması için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tanzim satış yerleri haftanın her günü 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
'ın talimatları ile başlatılan enflasyonla topyekun mücadele çalışmaları ve fiyat spekülasyonları ile halkımızın mağdur edilmesine izin vermemek için Trabzon'umuzda başlattığımız tanzim satış uygulamasını daha da genişleteceğiz. Spekülatörlerin halkımızı mağdur etmesine asla izin vermeyeceğiz."
Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan tanzim satış noktasında domates 3, soğan 2, elma 3, patates 2, salatalık 4, patlıcan 4,5 ve biber 6 liradan satılıyor.