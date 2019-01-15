Son Dakika Haberleri: Trabzon Çaykara'da Orman Yangını

Trabzon Çaykara'da Orman Yangını

23 dakika önce

Çaykara'da orman yangınıTrabzon'un Çaykara ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında, 10 dönüm alan zarar gördü.

Çaykara'da orman yangını

Trabzon'un Çaykara ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında, 10 dönüm alan zarar gördü.

Çaykara ilçesi Işıklı Mahallesi'nde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, belediye ve orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Çaykara Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın, söndürüldü. Yangında, 10 dönüm çalılık ve ağaçlık alan zarar gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:24 Kaynak: DHA

Işıklı Mahallesi, Trabzon, Çaykara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolandırılan Vatandaş Sırtına Odun Sobasını Bağlayıp Otogarda Gezdi İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı

Erdoğan Müjdeyi Verdi, 19 İle Kenevir Piyangosu Vurdu Fırtına Nedeniyle Minarenin Külah Bölümü Devrildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 22:47:23. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon Çaykara'da Orman Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]