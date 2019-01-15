Trabzon Çaykara'da Orman Yangını
23 dakika önce
Çaykara'da orman yangınıTrabzon'un Çaykara ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında, 10 dönüm alan zarar gördü.
Çaykara
'da orman yangını Trabzon
'un Çaykara ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında, 10 dönüm alan zarar gördü.
Çaykara ilçesi Işıklı Mahallesi
'nde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, belediye ve orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Çaykara Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın, söndürüldü. Yangında, 10 dönüm çalılık ve ağaçlık alan zarar gördü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:24 Kaynak: DHA
Dolandırılan Vatandaş Sırtına Odun Sobasını Bağlayıp Otogarda Gezdi
İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı
Erdoğan Müjdeyi Verdi, 19 İle Kenevir Piyangosu Vurdu
Fırtına Nedeniyle Minarenin Külah Bölümü Devrildi