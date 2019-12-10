Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Tuncel AA'nın

Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tuncel, Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafların yer aldığı oylamadaki eserleri inceledi.

Haber kategorisinde Burak Akay'ın " Çanakkale'de orman yangını" ve Faik Ebu Ermeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı" fotoğraflarını seçen Tuncel, yaşam kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün " Çukurca'da çeltik tarlası", spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" ve Serhat Çağdaş'ın "Derbi çekişmesi" fotoğraflarına oy verdi.

Tuncel, tarz olarak hayattan bir kare olan fotoğrafları tercih ettiğini belirterek, "Zorluk derecesi ve anı yakalama anlamında bunu bir yetenek olarak algıladığım için genel olarak onları tercih ettim. Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. Hayata dair bir çabanın, emeğin ürünü. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.