Son Dakika Haberleri: Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Tuncel'den Trabzonspor'a ziyaret
Son Dakika Spor Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Tuncel'den Trabzonspor'a ziyaret

Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Tuncel'den Trabzonspor'a ziyaret

50 dakika önce

Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Tuncel'den Trabzonspor'a ziyaret, System.String[]

Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Tuncel, ziyarette asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve genel sekreter Ömer Sağıroğlu ile görüştü.

Tuncel, bordo-mavili ekibe başarı dileklerini iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Alp de Tuncel'e teşekkür etti.

Hüseyin Tuncel, Trabzonspor, Trabzon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:18 Kaynak: AA
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