Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Tuncel'den Trabzonspor'a ziyaret
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Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:18 Kaynak: AA
Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Tuncel, ziyarette asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve genel sekreter Ömer Sağıroğlu ile görüştü.
Tuncel, bordo-mavili ekibe başarı dileklerini iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Alp de Tuncel'e teşekkür etti.
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