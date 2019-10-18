Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Tuncel'den Trabzonspor'a ziyaret

Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Tuncel, ziyarette asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve genel sekreter Ömer Sağıroğlu ile görüştü.

Tuncel, bordo-mavili ekibe başarı dileklerini iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Alp de Tuncel'e teşekkür etti.