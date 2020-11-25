Trabzon'da 4,5 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 kilo 500 gram kubar esrar, 75 gram toz esrar ve 8 kök kenevir ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzköy ilçesinde "uyuşturucu madde imal ve ticareti ile tehlikeli madde kaçakçılığı" yapıldığı bilgisi üzerine bir şüpheliye ait adrese operasyon düzenledi.

Uyuşturucu madde arama köpeği Badi'nin de katıldığı aramalarda, 4 kilo 500 gram kubar esrar, 75 gram toz esrar ve 8 kök kenevir bitkisi ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.