Trabzon'da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda Kovid-19'a rastlanmadı - Son Dakika

Trabzon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Kurt, kendilerine bağlı kuruluşlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanmadığını bildirdi.

Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, salgın sürecindeki mücadelelerinin gerek hizmet verdikleri kesim açısından, gerekse hizmetin 24 saat esasına dayalı olarak sürdürülmesi sebebiyle aşırı dikkat, yoğun çaba ve sıfır tolerans gerektirdiğini belirtti.

Yaşlıların, kronik rahatsızlığı olan engellilerin, kadınların ve çocukların bir yandan kesintisiz hizmet almalarını sağlarken, diğer yandan da hastalığın onlara bulaşmasının önlenmesi gerektiğini vurgulayan Kurt, şöyle devam etti:

"Huzurevi ile Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi gibi yaşlı kuruluşlarımızda 14 günlük, çocuk ve kadın kuruluşlarımızda 7 günlük vardiya sistemine geçtik. Büyük bir özveri içerisinde, yatılı kuruluşlarımızda çalışan personelimiz pijaması, terliği ve valizi ile geliyor, koronavirüs testinden geçip belirtilen sürelerde hiç çıkmamak kaydı ile çalışmaya başlıyor. Üzerimize emanet çocuğa hakkıyla bakmak için kendi çocuğunu yeri geliyor emanet ellere bırakıyor, her biri bizim için birer kahraman."

Kurt, yine riski en aza indirmek amacıyla huzurevleri için ek hizmet binasında izolasyon kuruluşu oluşturduklarını aktararak, "Salgının bulaşma riskinin önlenmesi amacıyla, huzurevimizden hizmet almakta iken sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören yaşlımız geri dönüşte direkt olarak huzur evine alınmıyor. Oluşturduğumuz bu izolasyon kuruluşunda 14 gün misafir edilip sonrasında huzurevine alınıyor. " ifadesini kullandı.

Bu kuruluşları da süreç bitene kadar ziyarete kapattıklarını işaret eden Kurt, "Görüşmeler telefonla ya da görüntülü olarak yapılıyor. Bazı Avrupa ülkelerinde huzurevlerinde yüzde 52'lere varan ölüm oranın olduğu bir dönemde hamdolsun ilimizde huzurevlerimizde ve diğer kuruluşlarımızda tek bir vakamız bile olmadı." bilgisini paylaştı.