Son Dakika Haberleri: Trabzon'da, Aranan Hükümlü Yakalandı

Trabzon'da, Aranan Hükümlü Yakalandı

1 saat önce

Trabzon ve Giresun'da farklı suçlardan aranan ve hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Trabzon'da, Aranan Hükümlü Yakalandı, System.String[]
Trabzon ve Giresun'da farklı suçlardan aranan ve hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Trabzon'un Of ve Vakfıkebir ilçeleri ile Giresun merkez ve Espiye ilçesinde mala zarar verme, hırsızlık ve nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 27 ayrı aranması olan ve 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi A.Ö. yakalandı.

Şahsın işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:48 Kaynak: AA

Vakfıkebir, Emniyet Müdürlüğü, Giresun, Trabzon, Güncel
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