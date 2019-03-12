Trabzon'da, Aranan Hükümlü Yakalandı
1 saat önce
Trabzon ve Giresun'da farklı suçlardan aranan ve hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Trabzon
ve Giresun
'da farklı suçlardan aranan ve hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamada, Trabzon'un Of ve Vakfıkebir
ilçeleri ile Giresun merkez ve Espiye
ilçesinde mala zarar verme, hırsızlık ve nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 27 ayrı aranması olan ve 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi A.Ö. yakalandı.
Şahsın işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:48 Kaynak: AA
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