TRABZON'da Bipolar Hasta İçin Arama Süreci 6. Gününde
TRABZON'da Bipolar Hasta İçin Arama Süreci 6. Gününde

TRABZON\'da Bipolar Hasta İçin Arama Süreci 6. Gününde
01.02.2026 12:09
Enes Terzi için denizde arama çalışmaları 6. gününde, henüz herhangi bir iz bulunamadı.

TRABZON'da, evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan, ayakkabıları ve gözlüğü sahil kıyısında bulunan bipolar hastası Enes Terzi (25) için denizdeki arama çalışmaları 6'ncı gününde sürüyor.

Ortahisar ilçesi 2 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Enes Terzi, 27 Ocak akşamı ayrıldığı evine geri dönmedi. Kendisinden haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Çalışmaların 4'üncü gününde Terzi'nin ayakkabısı ve gözlüğü, ilçenin Beşirli Mahallesi'ndeki sahil dolgu alanında bulundu. AFAD, Sahil Güvenlik, polis, dalgıç ve arama-kurtarma ekipleri, çalışmalarını denizde yoğunlaştırdı. Sahil hattında ve çevrede geniş çaplı arama başlatıldı. Ekipler, havadan dronla tarama yaparken, dalgıçlar da dalışlar yaparak Enes Terzi'yi aradı. Ancak Terzi'ye dair bir ize ulaşılamadı.

Arama çalışmaları 6'ncı gününde uzaktan kumandalı sualtı aracı (ROV) ve helikopter desteğiyle devam ederken, hava şartları değerlendirilerek sahilde tarama yapılacak alan genişletilecek.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Trabzon, Güncel

Son Dakika Güncel TRABZON'da Bipolar Hasta İçin Arama Süreci 6. Gününde - Son Dakika

SON DAKİKA: TRABZON'da Bipolar Hasta İçin Arama Süreci 6. Gününde - Son Dakika
