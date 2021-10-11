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Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar - Son Dakika

Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar

11.10.2021 12:23
Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar

Trabzon'da polis ekiplerince son 3 ayda düzenlenen fuhuş operasyonlarında, 67'si yabancı 231 kadın hakkında işlem yapıldı. Bu kişiler arasında, cadde ve sokaklarda erkeklere cinsel ilişki teklifinde bulunup, çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 155 kadına 31 bin 620 TL ceza kesildi. Kadınlardan 3'ünde ise cinsel yolla bulaşan hastalıklardan frengi tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, özellikle Çömlekçi Mahallesi'nde fuhuş yapıldığı belirlenen bazı yapıların kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasının ardından günübirlik kiralanan ev ve apartlarda fuhuş yapıldığı ihbarlarının artmasıyla harekete geçti.

Trabzon'da fuhuş operasyonu; 155 kadına 31 bin TL ceza

3 KADINDA CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIK GÖRÜLDÜ

Polis ekipleri, denetim ve operasyonlarını sıklaştırdı. Ekiplerin fuhşa yönelik son 3 aylık denetim ve operasyonları sonucu 67'si yabancı 231 kadın hakkında işlem yapıldı. 7'si ev, 10'u apart ve otel olmak üzere toplam 17 adrese düzenlenen baskınlarda yakalanan kadınların 3'ünde, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan frengi tespit edildi.

Trabzon'da fuhuş operasyonu; 155 kadına 31 bin TL ceza

155 KADINA PARA CEZASI KESİLDİ

Yabancı uyruklu kadınların sınır dışı edildiği operasyonlarda, 7 kadının da Türk vatandaşlığına geçtiği saptandı. Denetimlerde, özellikle kent merkezi meydan mevkisinde erkeklere cinsel ilişki teklifinde bulunup, çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 155 kadına ise toplam 31 bin 620 TL ceza uygulandı.

Trabzon'da fuhuş operasyonu; 155 kadına 31 bin TL ceza

İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "İl merkezi başta olmak üzere ilçelerimizdeki otellerde de kamu sağlığını ve ahlakını tehdit eden fuhuş faaliyetleri tarafımızdan sıkı bir şekilde takip edilmeye ve operasyonel çalışmalar yapılmaya devam edilecektir" denildi.

FUHUŞ OPERASYONLARI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan kentsel dönüşüm projesiyle eski imajının silinmesi hedeflenen Çömlekçi Mahallesi'nde yıkımlar tamamlanırken, yeni yerleşim alanlarının inşasına da başlandı. Fuhuş operasyonları ile gündeme gelen mahallede, polisin denetim ve baskınları sırasında otellerin gizli bölmelerinin yanı sıra binalarda açılan deliklerden kaçmaya çalışan kadınlar, yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar

Emniyet Müdürlüğü, Cinsel İlişki, Türk Lirası, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar - Son Dakika
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