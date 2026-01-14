Trabzon'da Büyükliman Göleti için ihale yapılacak - Son Dakika
Trabzon'da Büyükliman Göleti için ihale yapılacak

14.01.2026 12:23
Trabzon'da, Büyükliman Göleti'nin yapımı için Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce ihale yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yaz aylarında yaşanan su sıkıntısına son vermek amacıyla planlanan göletin içme suyu ihtiyacını önemli ölçüde gidereceği belirtildi.

DSİ'nin yapacağı göletin Vakfıkebir'de 17, Beşikdüzü'nde 15, Çarşıbaşı'nda 13 mahalle ile Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı 5 mahallede Büyükliman İçme Suyu Arıtma Tesisine ilave su kaynağı sağlayacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, havzanın daha sağlıklı, kesintisiz ve sürdürülebilir bir içme suyuna kavuşacağını ifade ederek şunları kaydetti:

"Şehrimize bugüne kadar sundukları hizmetler ve projelerimize verdikleri desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız sayın İbrahim Yumaklı'ya, DSİ Genel Müdürü hemşehrimiz sayın Mehmet Akif Balta'ya, DSİ 22. Bölge Müdürü sayın Fatih Kişi'ye ve sürece katkı sunan tüm yetkililere şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

Devlet Su İşleri, Yerel Haberler, Trabzon, Güncel

