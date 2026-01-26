Trabzon'da Çöp Kamyonu Kaza Yaptı: Kadın Hayatını Kaybetti

Trabzon'un Maçka ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kadın yaşımını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde seyir halinde olan A.Ö. idaresindeki çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Muazzez Çakar'a (42) çarptı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Muazzez Çakar, kaldırıldığı Maçka Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çöp kamyonu sürücüsü A.Ö. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON