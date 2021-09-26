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Doğa ile iç içe macera parkı adrenalin tutkunlarını ağırlıyor - Son Dakika

Doğa ile iç içe macera parkı adrenalin tutkunlarını ağırlıyor

26.09.2021 12:29

Trabzon'un Maçka ilçesinde hayata geçirilen macera parkı adrenalin tutkunlarını ağırlıyor.

Trabzon'un Maçka ilçesinde hayata geçirilen macera parkı adrenalin tutkunlarını ağırlıyor.

Maçka Belediyesi tarafından, ilçenin girişinde C tipi mesire alanı niteliğindeki 46,5 dönüm arazide kurulan macera parkı, temmuz ayından itibaren sıra dışı aktivitelere ilgi duyan yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyor.

Büyük bölümü yamaç olan parkta, zip coaster, survivor park, serbest atlama ve tırmanma kulelerinin yanı sıra "insan sapanı" ve dev salıncak yer alıyor.

Adrenalin yaşamak isteyenler, macera parkının sonundan başlayarak ortasına kadar uzanan, zip coaster diye adlandırılan çelik konstrüksiyon direkler arasına yerleştirilen çelik boru üzerinde özel makaralar aracılığıyla kayma imkanı buluyor.

Aynı anda en fazla 3 kişinin bindiği dev salıncak ise 8 metre yüksekliğe ulaşıyor. Salıncağı tercih edenler, arazinin eğimi dolayısıyla adeta boşlukta sallanıyor hissine kapılıyor.

Çok sayıda özel yaylı aksama sahip, "insan sapanı" olarak da adlandırılan catapult da denemeye cesaret edenlerin ayaklarını yerden kesiyor.

Survivor ya da Tarzan parkı adı verilen park ise çam ağaçları arasında kurulan 9 parkurdan oluşuyor. Dikkat ve kondisyon gerektiren park, diğer aktivitelere göre en çok küçük yaştaki ziyaretçiler tarafından tercih ediliyor.

Ahşap merdivenlerle ulaşımın sağlandığı macera parkının en üst noktasında ise serbest atlama ve tırmanma kuleleri yer alıyor.

Yüksek efor sarf ederek tırmanma kulesine çıkanlar, kullanılan özel aparatlar sayesinde onlarca metre yüksekten aşağıya kendilerini bırakıyor.

Yaklaşık 4 katlı bina yüksekliğine sahip serbest atlama kulesine, iç kısmındaki merdivenlerden çıkılıyor. Buradan atlama cesareti gösterenler, ortalama 3 saniye içinde 12 metreden serbest düşüşün yarattığı adrenalini yaşıyor.

"Geri bildirimlerde yüzde 100'e yakın memnuniyet söz konusu"

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, AA muhabirine, bölgede doğa turizminin gelişmesiyle beraber birkaç yıl önce macera parkı yapma fikrini geliştirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda Türkiye'deki örneklerini gezerek fikir edindiğini belirten Koçhan, incelemeleri sırasında macera parklarının hepsinin düz alanda kurulduğunu gördüğünü aktardı.

Koçhan, Maçka'da doğa ile iç içe yapılacak macera parkının ilgi çekeceğini düşünerek çalışmaya başladıklarını vurgulayarak, ilçenin girişinde büyük bölümü çalılık olan ve kullanılmayan 46,5 dönümlük C tipi mesire alanında projeyi hayata geçirmeye karar verdiklerini anlattı.

Arazinin, Tarım ve Ormanı Bakanlığınca belediyeye devredildiğini ifade eden Koçhan, koronavirüs salgını nedeniyle sekteye uğramasına rağmen projeyi tamamladıklarını dile getirdi.

Koçhan, yamaçta yer alan ve 5 milyon liraya mal olan macera parkında 6 eğlence aracı bulunduğuna işaret ederek, hepsinde güvenliğin üst seviyede olduğunu, AB standartlarına göre de tüm belgelerinin bulunduğunun altını çizdi.

Parkta, zip linenin daha gelişmişi olan zip coasterın da yer aldığına dikkati çeken Koçhan, "Buna biniyorsunuz, adeta bir tren rayının üstünde havada kayıyorsunuz. Yaklaşık 45 saniyede kaya kaya Maçka'yı izleyerek macera parkı noktasına geliyorsunuz." dedi.

Parkı kurarken arazinin orman yapısını hiç bozmadıklarını, bunun için de çelik konstrüksiyon ve ahşap kullanmaya özen gösterdiklerini dile getiren Koçhan, restoran ve kafeteryanın da hizmet verdiği macera parkındaki eğlence araçlarının hepsini kullandığını belirtti.

Geri bildirimlerde yüzde 100'e yakın memnuniyetin söz konusu olduğunu vurgulayan Koçhan, "Gelen herkes, 'biz böyle profesyonelce bir şeyi burada beklemiyorduk, çok profesyonel, gerçekten zevk aldık' diyorlar. Harcadıkları parayı söz konusu bile etmiyorlar, zevk alarak 1-2 saat zaman geçirerek bu bölgeden ayrılıyorlar. Çok hoş bir yer oldu." diye konuştu.

Koçhan, parkı geliştirmeye, yenilikler eklemeye devam edeceklerini ifade ederek, "Doğu Karadeniz'de ve Trabzon'da hiç olmadığı kadar, hatta Türkiye'deki emsallerine göre çok daha zevk alacakları macera parkı, herkesi Maçka'da bekliyor. Dağların arasındaki yeşil inci Maçka'daki doğa ile iç içe olan macera parkına tüm maceraperestleri bekliyoruz." dedi.

Ziyaretçiler macera parkından mutlu ayrılıyor

Çocukları ve eşi ile macera parkına gelen Mustafa Kemal Değer, parkın varlığını tesadüfen öğrendiğini söyledi.

Burada gayet güzel, eğlenceli, ciddi yatırım yapılmış bir parkla karşılaştıklarını anlatan Değer, "Büyük şehirlerde duyuyorduk, görüyorduk, Trabzon için de böyle bir imkanın yapılması iyi olmuş, yapanlara da teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Değer, yükseklik korkusu olduğunu ifade ederek, "Bu nedenle ben eğlence araçlarını kullanmadım. Çocuklar kullandı, onlar kullandıkça biz de eğlendik, onların heyecanına ortak olduk." diye konuştu

İlkokul ikinci sınıf öğrencisi Kağan Değer, ilk defa geldiği macera parkını çok beğendiğini söyledi.

Zip coaster, "insan sapanı" ve salıncağa bindiğini anlatan 8 yaşındaki Değer, "Heyecanlandım, salıncaktan inerken gülesim geliyor. Çok güzel oluyor, heyecanlanıyorsun. İnsan sapanı da yukarı atıyor seni, aşağı iniyorsun hızlı şekilde ve zıplıyor o da." dedi.

Değer, macera parkına geldikleri andan itibaren çok mutlu olduğunu, bu nedenle de babasına sarılarak kendilerini buraya getirdiği için teşekkür ettiğini anlattı.

Doğa ile iç içe macera parkı adrenalin tutkunlarını ağırlıyor
Doğa ile iç içe macera parkı adrenalin tutkunlarını ağırlıyor
Doğa ile iç içe macera parkı adrenalin tutkunlarını ağırlıyor
Doğa ile iç içe macera parkı adrenalin tutkunlarını ağırlıyor

Survivor, Türkiye, Trabzon, Maçka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğa ile iç içe macera parkı adrenalin tutkunlarını ağırlıyor - Son Dakika


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