Doğu Türkistan'daki Müslümanlara yönelik saldırılar, Trabzon'da gerçekleştirilen yürüyüşle protesto edildi.

Alperen Ocakları Trabzon Başkanlığınca, "Doğu Türkistan Kan Ağlıyor" adı altında organize edilen yürüyüş, Ortahisar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ne bağlı Uzun Sokak'tan başladı.

Türk bayrağı açan ve "Zulüm karşısında sessiz kalma", "Doğu Türkistan kan ağlıyor" yazılı pankartlar taşıyan grup, çeşitli sloganlar eşliğinde Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kadar yürüdü.

Alperen Ocakları İl Başkanı Mustafa Kara, burada grup adına yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan'daki Müslümanların tarihin hiçbir evresinde görülmemiş bir zulme ve soykırıma maruz kaldığını söyledi.

Çin'in, Doğu Türkistan'da Müslümanlara yaptığı zulmü kınayan Kara, "Doğu Türkistan'da resmi kaynaklara göre 1 milyondan fazla, gayri resmi kaynaklara göre ise 5 milyona yakın Uygur, Özbek ve Kazak Müslüman sözde eğitim kamplarında tutsak edilmektedir. Bu toplanma kamplarında akıl almaz, beden dayanmaz, vücut kabul etmez işkencelerle Müslümanlar şehit ediliyor." dedi.

Kara, "İslam alemine kanayan yaramız Doğu Türkistan için sesleniyorum" ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"Biz ne zaman ki tek vücut olursak zalimleri, kafirleri, hainleri bertaraf ederiz. Türk milletine ve devleti yönetenlere sesleniyorum, geliniz Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin bağımsızlığı için tam destek verelim. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun da en büyük ülküsü olan Türk-İslam birliğini kuralım. Dünyaya huzur ve barış getirelim. Alperen Türk gençliği olarak insanlık dışı olan bu zulme tarihten beri sessiz kalmadık, kalmıyoruz, asla da sessiz kalmayacağız. Kahrolsun zalim Çin, yaşasın bağımsız Doğu Türkistan."