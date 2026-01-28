Trabzon'da Dolandırıcılık Afişi Şok Yaratı - Son Dakika
Trabzon'da Dolandırıcılık Afişi Şok Yaratı

28.01.2026 14:09
Kimliği belirsiz kişi, dolandırıldığını iddia edip, görüntüleriyle afiş bastırdı ve viyadüğe astı.

TRABZON'da kimliği belirsiz kişi, iş yaptığı şahısların kendisini dolandırıldığını iddia edip, söz konusu kişilerin fotoğraf, açık isim ve iletişim numaralarını afişe bastırarak, kent merkezindeki viyadüğe astı.

Kentte kimliği belirsiz kişi, yaptığı iş karşılığında parasını alamadığı belirtip, 3 kişinin kendisini dolandırdığını öne sürdü. Bu kişi, daha sonra hazırlattığı 'Dikkat bu adam dolandırıcı' yazılı afişi, gece saatlerinde Tanjant yolundaki viyadük demirlerine astı. Sabah saatlerinde viyadükte asılı afişi gören yaya ve sürücüler, şaşkınlık yaşadı. Üzerinde dolandırdığını iddia ettiği kişilerin fotoğraf, açık isim ve iletişim numaralarının yanı sıra WhatsApp konuşmalarının da yer aldığı 'Bu afişteki kişilere iş yaptım. 4 aydır beni dolandırıyorlar. 450 bin TL alacağımı ödemiyorlar' yazılı afiş, polis ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı.

HABER KAMERA: TRABZON,

Kaynak: DHA

Trabzon'da Dolandırıcılık Afişi Şok Yaratı

15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
13:39
Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti
Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti
12:50
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
SON DAKİKA: Trabzon'da Dolandırıcılık Afişi Şok Yaratı - Son Dakika
