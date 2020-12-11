Trabzon'da dolmuşla panelvan çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

Çarpışmanın etkisiyle savrulan panelvan kavşaktaki refüje, dolmuş da kaldırıma çıktı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 61 D 0077 plakalı dolmuşla 55 ARJ 36 plakalı panelvan, Karadeniz Sahil Yolu Değirmendere mevkisinde çarpıştı.

Trabzon 'da dolmuşla panelvanın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

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Başına çivili sopa ile vurulan yaralıyı, bir de ambulansta linç etmeye kalktılar