Trabzon'da kaçak alkol ve sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da kaçak alkol ve sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

11.08.2022 20:39
Trabzon'da kaçak alkol ve sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Trabzon'da düzenlenen gümrük kaçağı içki ve sigara operasyonunda bir kişi yakalandı.

Trabzon'da düzenlenen gümrük kaçağı içki ve sigara operasyonunda bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla sokulan tütün ve tütün mamulleri ile bandrolsüz ürünlere yönelik çalışma kapsamında A.U'nun iş yeri ve aracında arama yaptı.

Aramalarda, 100 litre etil alkol, 15 litre yapma/sahte alkollü içki, bir litrelik 7 cam şişe içerisinde gümrük kaçağı alkollü içki ve 490 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Eskişehir'de kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı Eskişehir'de kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da kaçak alkol ve sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:16 Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahıs çırılçıplak spor yaparken görüntülendi
19:34 Almanya'da eğlence parkı faciası! Onlarca yaralı var
19:14 İslami Dayanışma Oyunları'nda Katarlı sporcudan skandal hareket! Türk voleybolculara 'kafa kesme' işareti yaptı
19:58 6'lı masa ortakları Karamollaoğlu ile Ahmet Davutoğlu bir araya geldi
18:54 Aydın ve İzmir'i korkutan deprem! Kuşadası Körfezi 3.9'la sarsıldı
18:46 Temsilcimiz Arda Güler ve Lemos ile maça başlıyor! Slovacko-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler açıklandı
19:56 ABD'deki gelişmeler sonrası Bitcoin son dönemin en yüksek seviyesini gördü
18:42 NATO'ya üye olmak isteiyorlar! Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile yapacağı ilk mutabakat toplantısını 26 Ağustos gerçekleştirilecek
17:44 Milli futbolcu Kaan Ayhan'a Türk başkandan çirkin teklif: Biraz ortalığı karıştırsın
17:36 Nihat Doğan'ın düğününden çok özel görüntüler! 'Ki Zava ki Büke' ile kurtlarını döktüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 20:42:30. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da kaçak alkol ve sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement