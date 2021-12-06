Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Trabzon Ağır Ceza Mahkemesince "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama" suçundan aranan H.K'nin bulunduğu adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda ekipler tarafından yakalanan H.K. gözaltına alındı.
Öte yandan Samsun- Çarşamba İlamat Bürosunca "Uyuşturucu Madde Kullanılmasını Özendirme" suçundan aranan G.C'nin, Trabzon'un Ortahisar ilçesi Pelitli Mahallesinde bulunduğu yönündeki bilgi üzerine ekipler tarafından çalışma başlatıldı.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda yakalanan G.C, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak, Bahçecik Cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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