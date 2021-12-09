Trabzon'da enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararı memnuniyet yarattı - Son Dakika

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Beşikdüzü'nün ihtiyacı olan doğal gaza ulaşılabilmesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Cora, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Beşikdüzü ilçesine doğal gaz ulaştırılabilmesi için ihtiyaç duyulan RMA şehir giriş istasyonunun yapımı amacıyla Nefsişarlı Mahallesi'ndeki bazı taşınmazların, tapuda hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılacağını belirtti.

Bu kararın ilçede memnuniyetle karşılandığını ifade eden Cora, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın acele kamulaştırma kararı Beşikdüzü ilçemizde memnuniyet yaratmıştır. Yapılacak dağıtım istasyonları ile ilçemiz uzun zamandır beklediği doğal gaza kavuşmuş olacak. Doğal gazın hemşehrilerimizin evine ulaşmasına ramak kaldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'e teşekkür ederiz. Hayırlı ve uğurlu olsun."